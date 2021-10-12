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Под Водяным мы понесли потери – штаб ООС

Под Водяным мы понесли потери – штаб ООС

Украинское командование заявило о раненом под Водяным, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня». «В районе Водяного на Приазовье наши позиции подверглись огню со стороны противника.

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