Freight is reshaping global oil trade and the prices producers can command for their crude. Soaring shipping costs are pushing delivered prices beyond what refiners are willing to pay, forcing sellers to cut differentials or find buyers closer to home.
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