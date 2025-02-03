ЕС ждет газ из Азербайджана через Украину: готов ли Баку к поставкам?

4081 прочтение 2 дня назад В Европе в очередной раз заговорили о поставках азербайджанского газа на европейский рынок через газотранспортную систему Украины – министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что транзит газа из Азербайджана через украинскую территорию может стать предметом переговоров между Киевом и Еврокомиссией (ЕК) с подключением Братиславы и Будапешта.