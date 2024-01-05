Еженедельный гороскоп на период с 8 по 14 января 2024 года для всех знаков Алёна ЮрьеваВремя, подобно бесконечной ткачихе, переплетает наши дни, и вот уже вторая неделя января является свидетельницей звездных планов для каждого из нас.
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