Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Медленно, но верно Церковь наша очищается от либерального лобби в своих рядах

К  Рождеству   все  добрые  русские     люди    получили          своеобразный  подарок:    либерального протоиерея Алексея Уминского отстранили от служения и сняли с настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах (это  исторический  район  в  центре  Москвы  так  называется,  а  не то, что  вы  подумали).

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Комментарии
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ШКИПЕР
Надо брать пример с церкви и начать очищение в правительстве, ГД , СФ .
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18 час.
Вячеслав Rfvtytd
👍Полностью согласен,хоть у нас церковь отделена от государства,но государству стоит брать положительный пример у церкви.
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15 час.
Алексей Васильев
Давно пора. Чем меньще в РПЦ всякой швали - тем лучше. А на Уминского надо бы еще дело завести. Состав, в принципе, есть.
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13 час.

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