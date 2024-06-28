Что происходит с ценами на топливо во Владивостоке на фоне повышения опта?

С начала текущего года стоимость бензина в рознице в России начала увеличиваться более чем на рубль. Согласно данным Росстата, увеличение цен на топливо с начала года составило 2,7%, что все еще значительно отстает от общей инфляции в стране, достигшей 3,82%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии