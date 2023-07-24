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Экс-премьер Украины Азаров: поддержка мирного плана Зеленского является тупиковым путем

Экс-премьер Украины Азаров: поддержка мирного плана Зеленского является тупиковым путем

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что план мирного урегулирования президента Украины Владимира Зеленского является изначально нереалистичным, а его поддержка со стороны Запада не будет способствовать достижению мира.

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