Движение трамваев на Московской в Краснодаре восстановлено после очередного провала грунта В Краснодаре после очередного провала грунта на улице Московской сегодня утром восстановили движение трамваев по пяти маршрутам.
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