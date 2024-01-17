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Военное обозрение

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Предстоящая реинкарнация команды Б. Обамы и генезис «американской теократии»

Предстоящая реинкарнация команды Б. Обамы и генезис «американской теократии»

Понять задачи, которые стоят перед демократами в США и методы их решения будет сложно без рассмотрения религиозной составляющей.

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