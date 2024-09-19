Иезуитская тактика Запада против Ирана и России

«США, европейская тройка -Великобритания, Германия, Франция - и Израиль поделили между собой обязанности: Израиль расширяет масштабы боевых операций и террористических актов, а США и „евротройка“ делают так, чтобы Израилю никто не смог ответить» - иранский политолог и специалист по международной безопасности профессор Рухолла Модаббер.