Сталин на фронте: зачем «вождь народов» выезжал на передовую в Великую Отечественную

Современные попытки переписать, исказить историю порой доходят до абсурда. В ряде псевдоисторических изданий, сравнивая Гитлера и Сталина, приводят «аргументы» о том, что Гитлер, в отличие от Сталина, выезжал на действующий фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии