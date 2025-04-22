Метят в детей: ВСУ забрасывают мирные города минами «колокольчик»

Вооруженные силы Украины забрасывают российские приграничные города минами «колокольчик». Причем, делают это украинские боевики намеренно, поскольку промахнуться ракетой, которая несет этот боевой заряд, нельзя.
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