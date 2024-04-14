В Добролюбовке покажут фильм «Влюблен по собственному желанию»

Кинопоказ ленты 1982 года от режиссёра Сергея Микаэляна пройдёт в понедельник, 15 апреля, в 18:00Бывший спортсмен, а теперь опустившийся от беспросветных кутежей бездельник звонит случайной знакомой в надежде на то, что она поможет ему разрешить очередную проблему с «трёшкой».