Как увеличить шансы на получение ипотеки в 2024 году

В 2024 году получение ипотечного кредита стало более сложным испытанием для заемщиков. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на ипотеку достигла 56%, что на 15 процентных пунктов выше, чем в начале года.
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