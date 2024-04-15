Как увеличить шансы на получение ипотеки в 2024 году

В 2024 году получение ипотечного кредита стало более сложным испытанием для заемщиков. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на ипотеку достигла 56%, что на 15 процентных пунктов выше, чем в начале года.