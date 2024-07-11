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Царьград

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Слова Лаврова про США вызвали негодование в ФРГ: "Россия передаёт привет"

Слова Лаврова про США вызвали негодование в ФРГ: "Россия передаёт привет"

В "АБН24" пересказали статью издания Frankfurter Rundschau, в которой обсуждалось заявление Лаврова про дебаты в СШАВ конце июня состоялось крайне долгожданное событие: дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа, которые Сергей Лавров назвал печальным зрелищем.

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