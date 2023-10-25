Огромная 500-летняя ацтекская каменная голова змеи явилась после землетрясения в Мексике. 19 сентября 2022 года в мексиканских штатах Мичоакан и Колима произошло землетрясение магнитудой 7,7.
тест
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Огромная 500-летняя ацтекская каменная голова змеи явилась после землетрясения в Мексике. 19 сентября 2022 года в мексиканских штатах Мичоакан и Колима произошло землетрясение магнитудой 7,7.