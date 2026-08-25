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Борынгы «Рәҗәб» мәчете турында: «Казанда төзекләндерелгән соңгы мәчет, планда – яңалары»

Борынгы «Рәҗәб» мәчете турында: «Казанда төзекләндерелгән соңгы мәчет, планда – яңалары»

Бүген Мәүлид бәйрәме – Рабигыль-әүвәл аеның 12нче көнендә Казанның тарихи «Рәҗәб» мәчете, төзекләндерүдән соң, мөселманнарны кабул итте.

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