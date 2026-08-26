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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» вновь обсудит с «ПСЖ» трансфер Барколя. Если вингер и перейдет, то за 135 млн евро

« Ливерпуль » настроен на продолжение переговоров по Брэдли Барколя . По данным The Times, мерсисайдцы намерены приобрести вингера до того, как закроется летнее трансферное окно.

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