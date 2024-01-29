Леру Кудрявцеву требуют убрать с телевидения

Ведущая Лера Кудрявцева угодила в грандиозный скандал. Кудрявцева совершила необдуманную выходку в студии программы «Привет, Андрей!» Телезвезду вывело из себя появление Елены Мохневой, приехавшей из Белоруссии.
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