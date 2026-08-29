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Средняя Азия: список стран, история, особенности культуры

Средняя Азия: список стран, история, особенности культуры

Средняя Азия – географический регион, к которому принято относить ряд бывших стран-участниц Советского Союза.

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