Средняя Азия: список стран, история, особенности культуры

Средняя Азия – географический регион, к которому принято относить ряд бывших стран-участниц Советского Союза.
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