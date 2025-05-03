WarGonzo: Экипаж сухогруза спас российских военных лётчиков в Чёрном море

Экипаж сухогруза спас российских военных лётчиков в Чёрном море В ночь на 2 мая 2025 года экипаж гражданского сухогруза спас военных лётчиков в акватории Чёрного моря близ Новороссийска, несмотря на угрозу атаки украинских безэкипажных катеров.
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