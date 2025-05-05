Повара осудили на 17 лет за убийство командира в зоне СВО

«Ъ»: Повара Парилова осудили на 17 лет за убийство командира взвода в зоне СВО Повара хозяйственного отделения Максима Парилова осудили на 17 лет колонии строгого режима за убийство командира взвода хозяйственного обеспечения в зоне проведения специальной военной операции (СВО).