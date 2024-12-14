Форвард «Торино» Че Адамс забил с центра поля победный гол в матче с «Эмполи» 

Форвард «Торино» Че Адамс забил с центра поля победный гол в игре с «Эмполи» (1:0). 28-летний игрок сборной Шотландии отличился на 70-й минуте матча чемпионата Италии во время контратаки, заметив, что вратарь хозяев Девис Васкес вышел далеко из ворот.