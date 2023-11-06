Больше не Nokia: HMD Global выпустит собственные смартфоны в апреле по «агрессивной» цене

Компания HMD Global владеет лицензией на продажу телефонов под брендом Nokia по всему миру. Хотя изначально у компании был хороший старт, продажи постепенно падали из-за непоследовательной стратегии по запускам и высоких цен.
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