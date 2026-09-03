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Газета.ру

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Путин встретился с тигром во время поездки в тайгу на Дальнем Востоке

Путин встретился с тигром во время поездки в тайгу на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин рассказал о встрече с тигром во время поездки на Дальний Восток. Своими воспоминаниями глава государства поделился в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого ведется на .

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