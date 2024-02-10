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Общественная служба новостей

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Что нельзя делать 14 февраля 2024 года в День святого Валентина

Что нельзя делать 14 февраля 2024 года в День святого Валентина

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Какие существуют приметы и что точно не стоит делать 14 февраля 2024 года в День всех влюбленных, узнала Общественная служба новостей.

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Комментарии
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Владимир Балаев
Самое главное - НЕ НУЖНО СПРАВЛЯТЬ НЕ НАШ ПРАЗДНИК, НАМ ЕГО НАВЯЗАЛИ ЛИБЕРАЛЫ ЗАПАДНИКИ,  Это праздник для заднеприводных и маркетологов...  У нас своих праздников более чем достаточно!  )))
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17 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
НЕТ ТАКОГО ПРАЗДНИКА В РОССИИ, ЗАПОМНИТЕ
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13 час.
Горыныч
Это праздник педерастов!
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9 час.

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