14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Какие существуют приметы и что точно не стоит делать 14 февраля 2024 года в День всех влюбленных, узнала Общественная служба новостей.
Что нельзя делать 14 февраля 2024 года в День святого Валентина
Комментарии
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Владимир Балаев
Самое главное - НЕ НУЖНО СПРАВЛЯТЬ НЕ НАШ ПРАЗДНИК, НАМ ЕГО НАВЯЗАЛИ ЛИБЕРАЛЫ ЗАПАДНИКИ, Это праздник для заднеприводных и маркетологов... У нас своих праздников более чем достаточно! )))
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17 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
НЕТ ТАКОГО ПРАЗДНИКА В РОССИИ, ЗАПОМНИТЕ
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13 час.
Горыныч
Это праздник педерастов!
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9 час.
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