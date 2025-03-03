Вдова борца Сайтиева подтвердила, что в день смерти он выпал из окна

Жена Бувайсара Сайтиева раскрыла обстоятельства его гибели.Вдова борца вольного стиля, трехкратного олимпийского чемпиона Буйвасара Сайтиева подтвердила, что его смерти предшествовал трагический несчастный случай.
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