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"Пока в России этнические общины беспрепятственно заносят огромные суммы некоторым незаконопослушным чиновникам и сотрудникам силовых структур, ожидать резкого изменения ситуации не стоит"

"Пока в России этнические общины беспрепятственно заносят огромные суммы некоторым незаконопослушным чиновникам и сотрудникам силовых структур, ожидать резкого изменения ситуации не стоит"

 Надо же, какая «неожиданность». В Самаре таджикский мигрант Алишер Керимов, которого ловили в 2023 году за надругательство над пассажиркой в такси, вновь попал в объектив Следственного комитета: В июле текущего года из-за произошедшего ранее конфликта он избил женщину, после чего высказал угрозы и оскорбления, в том числе по национальному признаку.

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Комментарии
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Алекс Сэм
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52 мин.
Юра Терских
Пока   такой   бардак в  верхах , будут   резать  , убивать  и   насиловать   русских   граждан . Внутренний  враг  страшнее  внешнего    во  много  раз . Не   надо   разглагольствовать это   годами  , необходимо  применять   жесткие   меры вплоть   до   расстрела .Смертную  казнь   боятся применять те  ,  у   кого  душонка   замарана
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40 мин.
людмила михайлик
Кто оплачивает мигрантов, думаю из за рубежа и чиновники это знают
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3 мин.

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