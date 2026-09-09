СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на Краснодарский край

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских беспилотников на Краснодарский край.
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