Эксперты рассказали россиянам о модных трендах при обустройстве кухни

Белая эстетика уходит в прошлое Ранее мир дизайна интерьеров «захватила» бежевая и белая эстетика, но россияне устали от однообразных пастельных тонов, рассказала РИАМО дизайнер интерьеров Мария Боровская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии