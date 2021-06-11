Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступит в Москве в концерте, посвящённом 80-летию начала Великой Отечественной войны

В программу севастопольского концерта будут включены песни военных лет и современные вокальные произведения, посвящённые Великой Отечественной войне.
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