"Тыл и армия едины": Жительница Красноярского края отправилась на СВО к мужу и сыну

Женщина ремонтирует бронежилеты в зоне СВО.Ирина Кирилюк, доброволец из Красноярского края, отправилась в зону СВО, чтобы быть рядом с мужем, призванным в 2023 году, и сыном-офицером, участвующим в операции с 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии