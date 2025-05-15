"Тыл и армия едины": Жительница Красноярского края отправилась на СВО к мужу и сыну

Женщина ремонтирует бронежилеты в зоне СВО.Ирина Кирилюк, доброволец из Красноярского края, отправилась в зону СВО, чтобы быть рядом с мужем, призванным в 2023 году, и сыном-офицером, участвующим в операции с 2022 года.