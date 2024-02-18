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Маск назвал освобождение Авдеевки выгодным для России продолжением конфликта

Маск назвал освобождение Авдеевки выгодным для России продолжением конфликта

Россия получит большое количество выгод от дальнейшего продолжения конфликта на Украине. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) написал американский бизнесмен Илон Маск, комментируя пост об освобождении Авдеевки миллиардера Дэвида Сакса.

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