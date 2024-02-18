Маск назвал освобождение Авдеевки выгодным для России продолжением конфликта

Россия получит большое количество выгод от дальнейшего продолжения конфликта на Украине. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) написал американский бизнесмен Илон Маск, комментируя пост об освобождении Авдеевки миллиардера Дэвида Сакса.
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