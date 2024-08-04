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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик заблокировал переход Канте в «Барсу». Тренер предпочитает молодых игроков

Спортивный блок каталонцев рассматривал вариант с подписанием 33-летнего опорного полузащитника «Аль-Иттихада», но Флик выступил против, сообщает Mundo Deportivo.

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