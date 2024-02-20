США вкладывают миллиарды долларов в расширение производства чипов

Администрация Байдена заявила в понедельник, что правительство предоставит 1,5 миллиарда долларов компании GlobalFoundries, производящей компьютерные чипы, для расширения ее внутреннего производства в Нью-Йорке и Вермонте.
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