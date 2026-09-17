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Ответ на «рекорд Дальнего Востока»: тунца весом 285 кг поймали на Сахалине

Ответ на «рекорд Дальнего Востока»: тунца весом 285 кг поймали на Сахалине

История с дальневосточным рекордом по тунцу получила неожиданное продолжение. После того как в Приморье объявили рекордным улов весом 232 кг, на Сахалине показали результат заметно крупнее.

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