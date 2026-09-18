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"Позор, вредительство". Ксения Собчак назвала ставшего иноагентом Звягинцева "русским гением"

"Позор, вредительство". Ксения Собчак назвала ставшего иноагентом Звягинцева "русским гением"

Ксения Собчак назвала признанного иноагентом режиссёра Андрея Звягинцева "русским гением", а решение Минюста России — "позором" и "вредительством".

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