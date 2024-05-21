Во владимирской школе №45 установили памятную доску погибшему на СВО бойцу

Участник СВО Алексей Родин из Владимирской области награждён орденом Мужества посмертно.В школе №45города Владимира установили мемориальную доску погибшему на специальной военной операции бойцу Алексею Родину.
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