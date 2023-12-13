Алтайский омбудсмен рассказал о состоянии осужденной активистки Марии Пономаренко

В настоящее время против Марии завели новое уголовное дело Журналистка RusNews и активистка из Барнаула Мария Пономаренко, осужденная на шесть лет колонии за фейки о проведении СВО на Украине, не просила помощи у правозащитных организаций.
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