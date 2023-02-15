Журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по обвинению в распространении фейков об армии

Суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии по обвинению в распространении фейков об армии<b>Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии по обвинению в распространении ложной информации о российской армии.