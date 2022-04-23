«Реалу» и «ПСЖ» интересен Марез, его контракт с «Сити» истекает в 2023-м. За вингера хотят 30-40 млн евро

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез интересен «Реалу» и «ПСЖ». По данным L’Équipe, алжирец, контракт которого с «Манчестер Сити» действует до лета 2023 года, еще не договорился с клубом о подписании нового соглашения.

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