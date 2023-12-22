Казахи вспомнили о России только тогда, когда температура опустилась до -42С. Уже летим на помощь.

Русофобия - очень дорогое удовольствие. Но некоторые почему-то думают, что могут себе его позволить. Странные люди...

Л

Людмила

Сколько волка не корми, а он всё в лес глядит...сколько "друзьям" добра не делай, они это примут за должное, а потом ещё и обвинят.