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Казахи вспомнили о России только тогда, когда температура опустилась до -42С. Уже летим на помощь.

Казахи вспомнили о России только тогда, когда температура опустилась до -42С. Уже летим на помощь.

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Комментарии
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Алексей Васильев
Русофобия - очень дорогое удовольствие. Но некоторые почему-то думают, что могут себе его позволить. Странные люди...
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9 час.
Л
Людмила
Сколько волка не корми, а он всё в лес глядит...сколько &quot;друзьям&quot; добра не делай, они это примут за должное, а потом ещё и обвинят.
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7 час.
ВД
Вовладар Даров
К дедушке Спотыкачу пусть идут помощи просить! Россия для них плохая!!!
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2 час.

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