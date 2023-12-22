Казахи вспомнили о России только тогда, когда температура опустилась до -42С. Уже летим на помощь.

via.pro - Новости Отсутствие Подготовки к Зиме Породило Энергетический Коллапс Казахстан снова оказался неготовым к зимним испытаниям, столкнувшись с серьезными авариями на теплоэлектростанциях по всей стране.
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