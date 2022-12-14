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Пользователи Twitter захотели «избавиться» от Бербок после ее слов о Путине и Украине

Пользователи Twitter захотели «избавиться» от Бербок после ее слов о Путине и Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок столкнулась с волной критики из-за заявления об Украине и президенте РФ Владимире Путине.

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