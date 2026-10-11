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Курские новости

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В Курском районе наблюдали полярное сияние

В Курском районе наблюдали полярное сияние

Яркие всполохи на небе над Курским районом запечатлели в сообществе «Астрономия Курск». Это редкое для этих мест явление — полярное сияние.

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