Захарова ответила на призыв Германии не допускать РФ на празднование 80-летия Победы

Уж не виновникам ВОВ...указывать России...А то Россия и повторить может.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ В таком случае Германии самое время с помпой отметить восьмидесятилетие СВОЕГО поражения во второй мировой войне. А что им то ещё праздновать?