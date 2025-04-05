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Захарова ответила на призыв Германии не допускать РФ на празднование 80-летия Победы

Захарова ответила на призыв Германии не допускать РФ на празднование 80-летия Победы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала рекомендацию германского МИД не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Уж не виновникам ВОВ...указывать России...А то Россия и повторить может.
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18 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В таком случае Германии самое время с помпой отметить восьмидесятилетие СВОЕГО поражения во второй мировой войне. А что им  то ещё  праздновать?
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18 час.
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