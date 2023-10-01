Скандал с сенатором Нарусовой обернулся очередным фарсом. Охранная грамота выданная матери Собчак по-прежнему действует

Все наверняка в курсе грандиозного скандала который разразился на днях в стенах Совета Федерации. Речь идет о скандале связанном с вдовой покойного градоначальника Сант-Петербурга Анатолия Собчака, сенатором от республики Тыва, Людмилой Нарусовой.
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