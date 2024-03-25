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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекеры оценили шансы на выход Украины на Евро-2024 в 71%, Грузии — в 42%

Последние участники Евро-2024 определятся в финале стыковых матчей. Путевку в Германию разыграют следующие пары: Уэльс — Польша Украина — Исландия Грузия — Греция Букмекеры оценили вероятность попадания каждой сборной в финальную стадию Евро-2024: Украина — 1.

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