Месть за лётчиков в Крынках свершилась: "Обнулили" не только четыре истребителя. Секрет раскры

Свежие данные о ходе СВО. ВС России нанесли удары возмездия по важным объектам Украины Как сообщили в Минобороны, ликвидировано три вражеских самолёта, а также перехвачены несколько противорадиолокационных ракет "Харм" и американских снарядов "Хаймарс".