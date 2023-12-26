Месть за лётчиков в Крынках свершилась: "Обнулили" не только четыре истребителя. Секрет раскры

Свежие данные о ходе СВО. ВС России нанесли удары возмездия по важным объектам Украины Как сообщили в Минобороны, ликвидировано три вражеских самолёта, а также перехвачены несколько противорадиолокационных ракет "Харм" и американских снарядов "Хаймарс".
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