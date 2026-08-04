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Царьград

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SUD OUEST: Умер автор текста песни Le Coup de soleil Жан-Поль Дрео

SUD OUEST: Умер автор текста песни Le Coup de soleil Жан-Поль Дрео

Во Франции в 74 года скончался автор текста песни Le Coup de soleil Жан-Поль Дрео. Вскоре стало известно о смерти 86-летнего итальянского певца Пеппино Ди Капри и журналиста Сергея Шолохова, которому было 67 лет.

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