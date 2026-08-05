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Дуншу: китайским автоконцернам грозит конец легких заработков в России

Дуншу: китайским автоконцернам грозит конец легких заработков в России

Китайским автопроизводителям придется менять стратегию работы в России. Как заявил генсек Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу, прежняя модель, основанная на поставках готовых машин, уже не приносит прежней прибыли, поэтому компаниям необходимо развивать локальное производство и передавать технологии.

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